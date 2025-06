Dem Osterweddinger SV gelang es am 30. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, die SG Blau-Weiß Gerwisch mit 4:2 (2:0) zu besiegen. 78 Zuschauer waren live dabei.

Sülzetal/MTU. Der Osterweddinger SV und die SG Blau-Weiß Gerwisch haben sich am Freitag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Tom Robin Koch (Osterweddinger SV) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Osterweddinger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Koch der Torschütze (32.).

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Manuel Hübler/Osterwedding (47.), gefolgt von Jonathan Matthe (SG Blau-Weiß Gerwisch) in Minute 72 und Brian Schuller (SG Blau-Weiß Gerwisch) in Minute 86. Spielstand 3:2 für den Osterweddinger SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 30

In der Nachspielzeit nutzte der Osterweddinger SV noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Koch (Osterwedding) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 4:2 verließen die Osterweddinger den Platz als Sieger. Der Osterweddinger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SG Blau-Weiß Gerwisch

Osterweddinger SV: Helmholz (84. Falkenberg) – Iser (67. Frimel), Gläser, Hübler, Barkowski, Klaus, Magel (78. Loof), Embach, Schulze, Koch, Treusch

SG Blau-Weiß Gerwisch: Benecke – Kattner (67. Dünnebier), Matthe, Fritz, Gehrmann (51. Gerber), Brandt, Mangold (71. Schuller), Laue (67. Stange), Möser, Lisak (81. Thormeier), Dake

Tore: 1:0 Tom Robin Koch (18.), 2:0 Tom Robin Koch (32.), 3:0 Manuel Hübler (47.), 3:1 Jonathan Matthe (72.), 3:2 Brian Schuller (86.), 4:2 Tom Robin Koch (90.+4); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Johann Eisfeld; Zuschauer: 78