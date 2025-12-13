Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem Osterweddinger SV ein 2:1 (2:1)-Triumph über den SV Groß Santersleben I.

Sülzetal/MTU. Die 49 Besucher auf dem Sportplatz Osterweddingen haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Osterweddinger besiegten das Team aus Groß Santersleben mit 2:1 (2:1) knapp.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Yven Chris Gebhardt das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Robin Koch den Ball ins Netz (29.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Osterweddinger SV führt in Minute 29 mit 2:0

Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Yohanes Tafere (Groß Santersleben) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Groß Santersleben erzielen (42.).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Groß Santersleben I

Osterweddinger SV: Steinwerth – Falkenberg (15. Müller), Barkowski, Koch, Nölle, Nakoinz, Gebhardt, Klaus, Schulze, Krull (73. Reuter), Magel

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Dressel, Madaus, Alicke (46. Eftindjioski), Al Houri, Tafere, Lange, Otto, Hahn, Kitanoski, Fateh

Tore: 1:0 Yven Chris Gebhardt (25.), 2:0 Tom Robin Koch (29.), 2:1 Yohanes Tafere (42.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Daniel Otto, Sven Wiederhold; Zuschauer: 49