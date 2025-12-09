Einen 3:2 (1:2)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der SSV Samswegen 1884 am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Samswegen/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SSV Samswegen 1884 und der MSC Preussen am Samstag 3:2 (1:2) getrennt.

Spieler Nummer 5 traf für den SSV Samswegen 1884 in Minute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Ihab El Zayat (21.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SSV Samswegen 1884 gegen MSC Preussen – Minute 21

Tor Nummer drei schoss Hossein Rezai für Preussen (25.). Die Partie blieb spannend. Julian Kober traf für Samswegen (69). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 13

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Kober den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Samswegen sicherte (83.). Die Gegner vom MSC Preussen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – MSC Preussen

SSV Samswegen 1884: Lindemann – Feyer (89. Jahns), Wagner (84. Engler), Nagel (84. Mazlomi), Lehmann, Ermisch, Gamroth, Bartsch, Resch, Herbst (53. Kober)

MSC Preussen: Thiem – Rezai, Farho, Al Mori (67. Kompaniiets), Norenko, Tischer, Jibril, Preuss, Heinrich (46. Kulinich), El Zayat, Kidw

Tore: 1:0 (16.), 1:1 Ihab El Zayat (21.), 1:2 Hossein Rezai (25.), 2:2 Julian Kober (69.), 3:2 Julian Kober (83.); Schiedsrichter: Marvin Marian Geib (Arneburg); Assistenten: Pia Lotta Hoffmann-Kurajew, Elfi Schwander; Zuschauer: 32