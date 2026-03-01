Einen 4:3 (1:1)-Heimerfolg gegen die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt heimste die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II ein.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt ein packendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 4:3 (1:1).

Levi Räke (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Oscherslebener konterten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie. Diesmal war Nick Schmidt der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – 46. Minute

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Maddox Liam Kegel (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – Busch, Knochen, Schipp, L. Abel, Munzke, Mai, Festerling, Riemenschneider, F. C. Schmidt, R. F. Abel

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Wolff, Fischer, Kegel, Okunowski, Abraham Maketh, Räke, Ilse, Herbst, Jülich, Manegold

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25