Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der SSV Samswegen 1884 gegenüber dem Roter Stern Sudenburg machtlos und wurde mit 0:2 (0:1) vom Platz gefegt.

Samswegen/MTU. Das Match zwischen Samswegen und Stern ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach gerade einmal 19 Minuten schoss Michel Unger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Samswegen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

SSV Samswegen 1884 gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 52

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SSV Samswegen 1884 steckte zweimal Gelb ein.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Philipp Schimmelpfennig den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (52.). Damit war der Sieg der Berliner gesichert. Die Gegner vom Roter Stern Sudenburg beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SSV Samswegen 1884 – Roter Stern Sudenburg

SSV Samswegen 1884: Ronge – Herbst (57. Sonnabend), Kober, Wagner, Ermisch, Bartsch, Nagel (75. Engler), Stettin (83. Jahns), Lehmann, Gamroth, Feyer

Roter Stern Sudenburg: Barth – Abraham, Unger (78. Böttcher), Pakebusch, Spilgies, Felgenhauer, Graupner, Schimmelpfennig, Telge (54. Kreiser), Hennings, Gläser (61. Pfitzner)

Tore: 0:1 Michel Unger (19.), 0:2 Philipp Schimmelpfennig (52.); Schiedsrichter: Alexa Deunert (Stendal); Assistenten: Florian Quaaßdorff, Danilo Babajew; Zuschauer: 63