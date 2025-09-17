Für den SV 1889 Altenweddingen endete der 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die TSG Grün-Weiß Möser I mit 0:1 (0:0).

Sülzetal/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SV 1889 Altenweddingen und TSG Grün-Weiß Möser I. 152 Zuschauer verfolgten das Spiel im Klemens-Fendler-Sportforumrum.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Möser. Neun Minuten vor Schluss brachte Tim Thiele die Gäste in Führung (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.45 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – TSG Grün-Weiß Möser I

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Winkelmann, Junge (76. T. R. Thielecke), Selent, Schwarz, Wendland, Nord, Krüger, Mootz (76. L. Thielecke), Rein (46. Schubert), Harnau

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Sachs, Kloska, Jentzsch, Karbe (83. Eickhoff), Thiele, Küllmey, Rick (76. Jordan), Pilz, Rieche (53. Kloska), Rölke

Tore: 0:1 Tim Thiele (81.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Ben-Luca Mann, Niklas Stoye; Zuschauer: 152