Am 15. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der SV Eintracht Gommern vor 15 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Zukunft Magdeburg freuen.

Gommern/MTU. Die 15 Besucher auf dem Sportplatz Volkshaus haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Gommeraner besiegten die Gäste aus Magdeburg mit 2:0 (1:0) souverän. Alles in allem zwei Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte er eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Es waren schon 33 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Dominic Engel mit einem Strafstoß für Gommern traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 15

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Engel den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (77.). Damit war der Erfolg der Gommeraner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – FC Zukunft Magdeburg

SV Eintracht Gommern: Baumbach – P. Tuente, Napiontek (65. Von Saleski), Engel, Kunitschke (46. Randel), Thiem, Y. Tuente, Bea, L. Hoppe, Sindermann, W. Hoppe (86. Arndt)

FC Zukunft Magdeburg: Steinig-Pinnecke (40. Darius) – Weidemann, Marth, Seidel, Probst, Tiepke, Weigmann, Rosa, Mishchuk, Srech, Paryniuk (55. Kohlepp)

; Zuschauer: 15