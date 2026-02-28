Fußball-Landesklasse 2: Am vergangenen Samstag war der SV Eintracht Gommern gegenüber dem TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Gommern/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Florian Sprengler. Der Trainer von Gommern musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kleinmühlingen/Zens beobachten.

In Minute 21 schoss Felix Günther das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb ein (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Das zweite Tor konnten die Bördeländer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Tom Richter den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

SV Eintracht Gommern liegt 0:2 zurück – 82. Minute

Unmittelbar darauf gelang es Kevin Junge, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (85.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Kunitschke, Von Saleski (58. Adelheim), Schellbach, Thauß (3. Schäfer), C. Werban (32. V. Werban), Sindermann, Napiontek, Thiem, L. Schmidt, Randel

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Kietzmann (78. Seydlitz), Richter, Hamel (63. Junge), Kemp, Pflug, Braunert, Günther, Zöbisch (88. Baartz), Stüber, Stegemann

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57