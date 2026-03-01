Der NSG SSC/RW Weißenfels gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den Haldensleber SC mit 5:3 (2:2) zu besiegen. 30 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 5:3 (2:2).

Schon kurz nach Anpfiff schoss Sebastian Riedner das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Die Haldensleber konterten rasch mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Jaime Ian Kalkofen der Torschütze (15.).

Minute 15 NSG SSC/RW Weißenfels auf Augenhöhe mit Haldensleber SC – 1:1

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Haldensleber konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Sebastian Riedner traf in Minute 31 noch einmal. So leicht ließen sich die Weißenfelser jedoch nicht unterkriegen. Ali Saedan verschaffte seinem Team drei weitere Tore (43., 47., 67.). Die Haldensleber blieben ihnen auf den Fersen. Riedner traf in der 73. Spielminute noch einmal. Spielstand 4:3 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kalkofen, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:3 zu erweitern (90.+3). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Haldensleber SC

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – May (76. Meyer), Saedan (70. Ohl), Buttlar (26. Mertin), Schulze (27. Menzel), Heerdegen, Brendel, Kalkofen, Klose (46. Perrey), Kuhles, Wagner

Haldensleber SC: Jahn – Prokop, Petrochenko (64. Grmay), Boege, Ahlfeld, Riedner, Duckstein (75. Arend), Schnee (26. Quaschny), Thal (64. Fölsch), Wilken, Madaus

Tore: 0:1 Sebastian Riedner (5.), 1:1 Jaime Ian Kalkofen (15.), 1:2 Sebastian Riedner (31.), 2:2 Ali Saedan (43.), 3:2 Jaime Ian Kalkofen (47.), 4:2 Ali Saedan (67.), 4:3 Sebastian Riedner (73.), 5:3 Jaime Ian Kalkofen (90.+3); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Maximilian Stork, Nick Köhler; Zuschauer: 30