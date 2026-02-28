Fußball-Landesklasse 2: Der Heimvorteil half dem SV Eintracht Gommern am Samstag nicht, als er sich vor 57 Zuschauern mit 0:3 (0:1) gegen den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens geschlagen geben musste.

Felix Günther traf für den TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Minute 21 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der zweiten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens steckte einmal Gelb ein (69.). Der SV Eintracht Gommern hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Florian Sprengler. Die Bördeländer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Tom Richter der Torschütze (82.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gommern

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 17

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Kevin Junge den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (85.). Damit war der Sieg der Bördeländer gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Gommern noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Gommern – TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens

SV Eintracht Gommern: Bellach – Sindermann, Von Saleski (58. Adelheim), Thiem, Randel, Kunitschke, C. Werban (32. V. Werban), Schellbach, Napiontek, Thauß (3. Schäfer), L. Schmidt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Braunert, Zöbisch (88. Baartz), Stüber, Günther, Kemp, Richter, Hamel (63. Junge), Pflug, Kietzmann (78. Seydlitz), Stegemann

Tore: 0:1 Felix Günther (21.), 0:2 Tom Richter (82.), 0:3 Kevin Junge (85.); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Tim Polten, Leonard Lindner; Zuschauer: 57