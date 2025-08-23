Am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der SV Groß Santersleben I vor 51 Zuschauern über einen soliden 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Groß Santersleben/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Santersleber schlugen das Team aus Magdeburg mit 3:1 (1:1) souverän.

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Yohanes Tafere für Groß Santersleben traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Santersleber konterten in der 45. Spielminute. Diesmal war Patrick Kreutzer der Torschütze.

SV Groß Santersleben I Kopf an Kopf mit Magdeburger SV Börde – 1:1 in Minute 45

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Al Houri den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.). Damit war der Sieg der Santersleber entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Groß Santersleben I rutschte dennoch auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – C. Madaus, Otto, Adjioski (90. Abou Laban), Banas (70. Al Houri), C. Madaus, Ilijoski, Lange (90. Hoffmann), Hahn (80. Delleh), Qorbani, Tafere (90. Fateh)

Magdeburger SV Börde: König – Schüßler (46. Müller), Wesemeier (78. Gallert), Rhode, Kreutzer, Horstkötter, Rebone (66. Johne), Wolff, Brussig, Blümel (46. Beyer), Boeke

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51