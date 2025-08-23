Der SV Groß Santersleben I errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 51 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Groß Santersleben/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 51 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Santersleber setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Magdeburg durch.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Yohanes Tafere für Groß Santersleben traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Patrick Kreutzer den Ball ins Netz.

1:1 im Duell zwischen SV Groß Santersleben I und Magdeburger SV Börde – Minute 45

Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 79 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Al Houri den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Santersleber entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein. Die Santersleber sind dennoch auf Platz zwei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – Magdeburger SV Börde

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Lange (90. Hoffmann), Adjioski (90. Abou Laban), Ilijoski, Otto, C. Madaus, Banas (70. Al Houri), Hahn (80. Delleh), Qorbani, C. Madaus, Tafere (90. Fateh)

Magdeburger SV Börde: König – Schüßler (46. Müller), Boeke, Wolff, Rhode, Rebone (66. Johne), Horstkötter, Brussig, Blümel (46. Beyer), Wesemeier (78. Gallert), Kreutzer

Tore: 1:0 Yohanes Tafere (9.), 1:1 Patrick Kreutzer (45.), 2:1 Adnan Al Houri (79.), 3:1 Adnan Al Houri (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Andreas Zepter, Tim Slodowski; Zuschauer: 51