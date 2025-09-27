Der SV Groß Santersleben I errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 45 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Groß Santersleben/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Groß Santersleben I nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tobias Hahne (Stendal) eine Gelbe Karte an die Santersleber (12.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Johannes Meyer das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Abdul Rahman Delleh (43.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Groß Santersleben I gegen SV Seilerwiesen Magdeburg – Minute 43

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Groß Santerslebens Adnan Al Houri konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Groß Santersleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Delleh den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (78.). Damit war der Triumph der Santersleber gesichert. Die Santersleber sicherten sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: SV Groß Santersleben I – SV Seilerwiesen Magdeburg

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Ilijoski, Eftindjioski (70. Al Houri), Otto, Tafere, Fateh (89. Habibi), Lange, Qorbani, C. Madaus, Delleh, C. Madaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Skorsetz, Grzenda, Meyer (77. Tamaan), Zoll, Gropius, Tilche (38. Friedrich), Stridde (88. Voigtländer), Schröder, Rathsack, Theele

Tore: 0:1 Johannes Meyer (30.), 1:1 Abdul Rahman Delleh (43.), 2:1 Adnan Al Houri (72.), 3:1 Abdul Rahman Delleh (78.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: David Hoja, Lennardt Florian Diethe; Zuschauer: 45