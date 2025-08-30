Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den MSC Preussen mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 83 Zuschauer waren live dabei.

Biederitz/MTU. Heyrothsberge – Preussen: Nachdem die SV Union Heyrothsberge an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (1:1).

Ihab El Zayat (MSC Preussen) netzte 17 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Raue den Ball ins Netz (20.).

SV Union Heyrothsberge und MSC Preussen – 1:1 in Minute 20

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der MSC Preussen steckte dreimal Gelb ein. Unentschieden. Heyrothsberges Dean-Robbin Taube konnte seinem Team in Minute 59 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 21 Minuten nach der Halbzeitpause, als Raue den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 erweiterte (66.). Damit war der Triumph der Biederitzer gesichert. In Spielminute 78 handelte sich der MSC Preussen noch eine Rote Karte ein. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – MSC Preussen

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Fritz (88. Sensenschmidt), Wöhler, Kloska (90. Thorand), Schulze (82. Hanke), Schlüter, Gropius, Schäfer, Marth, Raue (68. Vogel), Taube (68. Schmidt)

MSC Preussen: Salman Ghazbaf – Al Mounif (70. Gjoci), Norenko, Preuss, Jibril, Dervishaj, Haxhiu (63. Hussen Gahdo), Chebli (70. Rezai), Kulinich, Jahjah (46. Kompaniiets), El Zayat

Tore: 0:1 Ihab El Zayat (17.), 1:1 Tom Raue (20.), 2:1 Dean-Robbin Taube (59.), 3:1 Tom Raue (66.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Otto; Zuschauer: 83