weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball Landesklasse 2 - Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Ergebnis 2. Spieltag: TSV Niederndodeleben sichert sich knappen Sieg gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0

Ergebnis 2. Spieltag TSV Niederndodeleben sichert sich knappen Sieg gegen BSV 79 Magdeburg mit 1:0

Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV 79 Magdeburg.

Aktualisiert: 29.08.2025, 22:51

Hohe Börde/MTU. Auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben 105 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem TSV Niederndodeleben und dem BSV 79 Magdeburg verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr
  • Austragungsort: Hohe Börde
  • Wettbewerb: Landesklasse 2
  • Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (46. Gottschalk), Lüddeckens, K. Husnik (67. Mai), Biermanski, Nötzold (77. Jebsen), Ahlemann, Dreiling (75. K. Husnik), Ferl, Frank (84. Schädel), Schott
BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Klinzmann, Nsangou, Bansemer (75. Kasper), Horn, Hartwig, Wolde, Krüger (74. Bansemer), Glage, Ngou, Gröschner
Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105