Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 glückte dem TSV Niederndodeleben ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den BSV 79 Magdeburg.

Hohe Börde/MTU. Auf dem Sportplatz Niederndodeleben haben 105 Fußballfans am Freitag das Match zwischen dem TSV Niederndodeleben und dem BSV 79 Magdeburg verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Spielhälfte sah es nicht besser aus. Doch dann brachte Silvio Gottschalk den Gastgeber in Führung (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 2

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – BSV 79 Magdeburg

TSV Niederndodeleben: Willner – Müller (46. Gottschalk), Lüddeckens, K. Husnik (67. Mai), Biermanski, Nötzold (77. Jebsen), Ahlemann, Dreiling (75. K. Husnik), Ferl, Frank (84. Schädel), Schott

BSV 79 Magdeburg: Papajewski (4. Hartley) – Klinzmann, Nsangou, Bansemer (75. Kasper), Horn, Hartwig, Wolde, Krüger (74. Bansemer), Glage, Ngou, Gröschner

Tore: 1:0 Silvio Gottschalk (75.); Zuschauer: 105