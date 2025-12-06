Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich die SV Union Heyrothsberge vor 48 Fußballfans über einen soliden 3:0 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde freuen.

Biederitz/MTU. Die 48 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer besiegten das Team aus Magdeburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben) eine Gelbe Karte an die Gäste (14.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Marcel Gieseler vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Bennet Vogel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (39.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Moritz Leonard Hanke (45+2.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

2:0 Vorsprung für SV Union Heyrothsberge – Minute 45+2

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Hannes Schulze ersetzte Moritz Leonard Hanke und Alexander Vasükov kam rein für Bennet Vogel. Auf der Gastseite sprang Alexander Schüßler für Benjamin Fritsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 63. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der Magdeburger SV Börde kassierte noch einmal Gelb.

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Alexander Vasükov den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 verfestigte (70.). Damit war der Sieg der Biederitzer entschieden. In Spielminute 72 handelte sich der Magdeburger SV Börde noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – Magdeburger SV Börde

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Hanke (67. Schulze), Voelckel (82. Hrachowitz), Möser, Schlüter, Fritz, Taube (70. Gropius), Peukert, Vogel (67. Vasükov), Marth, Marks (76. Wöhler)

Magdeburger SV Börde: Leonhardt – Gallert, Fritsch (63. Schüßler), Köhler, Blümel, Brussig, Rebone, Boeke (78. Naumann), Berlin, Müller, Wolff

Tore: 1:0 Bennet Vogel (39.), 2:0 Moritz Leonard Hanke (45.+2), 3:0 Alexander Vasükov (70.); Schiedsrichter: Lars Böttger (Ausleben Ortsteil Ottleben); Assistenten: Nils Lehmann, Paul van der Velde; Zuschauer: 48