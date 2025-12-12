Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SC Bernburg fuhr der VfB 1906 Sangerhausen am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser besiegten das Team aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

Patrick Olbricht traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

49. Minute: VfB 1906 Sangerhausen baut Führung auf 2:0 aus

In der 66. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Bernburg musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich drei Minuten bis zum Abpfiff, als Leon Christian Schmidt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Bernburg erlangte (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Lange (73. J. Stöhr), Schneider (90. Reiber), Hildebrandt, Olbricht, F. Stöhr, Kern, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Scholz (79. Schulz), Schäffner, Weick (90. Hennig)

SC Bernburg: Friedrich – Becker (59. Hilmer), Staat, Krishteyn, Giemsa, Lange (59. Raeck), Schauer, Lange (88. Gohl), Schmidt, Krüger, Fahland (88. Heute)

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76