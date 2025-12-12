Finn Sonnekalb läuft weiter in der Eisschnelllauf-Weltspitze mit. Im norwegischen Hamar reicht es über die 1.500 Meter zu Platz vier. Eine Chance auf einen Topplatz bleibt ihm in Skandinavien noch.

Finn Sonnekalb belegte beim Eisschnelllauf-Weltcup in Hamar über die 1.500 Meter den vierten Platz. (Archivbild)

Hamar - Eisschnelllauf-Teenager Finn Sonnekalb hat beim Weltcup im norwegischen Hamar den nächsten Podestplatz knapp verfehlt. Der 18-Jährige wurde über die 1.500 Meter in 1:45,51 Minuten Vierter. Den Sieg holte sich US-Wunderläufer Jordan Stolz (1:44,16 Minuten).

Sonnekalb sorgte in dieser Saison bislang für mächtig Furore. Der Erfurter landete schon dreimal auf dem Podium - zweimal wurde er Zweiter, einmal Dritter. In Hamar hat der Senkrechtstarter noch eine Chance: Am Samstag stehen die 1.000 Meter auf dem Programm.

Warmuth mit bestem Weltcup-Einzelergebnis

Sonnekalb ist die größte Hoffnung der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft für die Olympischen Spiele im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo.

Sophie Warmuth erreichte in Hamar über die 500 Meter ihr bestes Weltcup-Einzelergebnis. Die 23-Jährige wurde in 37,80 Sekunden beim Sieg der überragenden Niederländerin Femke Kok (37,05 Sekunden) ebenfalls Vierte.