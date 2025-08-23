Die TSG Grün-Weiß Möser I erzielte am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 57 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den SSV Samswegen 1884.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 28 Minuten schoss Simon Moratschke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Möser

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 1

TSG Grün-Weiß Möser I liegt in Minute 70 2:0 vorn

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Nils Rölke kam rein für Robin Kloska. Auf der Gastseite sprangen Max Marcel Stettin für David Herbst und Tim Engler für Leon Bartsch ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In der 64. Minute musste der Schiedsrichter handeln. Der SSV Samswegen 1884 kassierte einmal Gelb.

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Nils Rölke, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (70.). Die Gegner von der TSG Grün-Weiß Möser I beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die TSG Grün-Weiß Möser I rutschte dennoch auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: TSG Grün-Weiß Möser I – SSV Samswegen 1884

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Karbe, K. Kloska, Jentzsch, Sachs, Moratschke (81. Eickhoff), Pilz, Jordan (88. Fähse), Thiele (73. Friedhoff), R. Kloska (46. Rölke), Rieche

SSV Samswegen 1884: Lindemann (83. Moustafa) – Nagel, Gamroth, Kober, Ermisch, Lehmann, Ronge, Herbst (41. Stettin), Wagner, Ismail, Bartsch (46. Engler)

Tore: 1:0 Simon Moratschke (28.), 2:0 Nils Rölke (70.); Schiedsrichter: Tobias Hahne (Stendal); Assistenten: Tobias Petzke, Stefanie Wenslau; Zuschauer: 57