Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens errang am 6. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt.

Kleinmühlingen/MTU. Im Spiel zwischen Kleinmühlingen/Zens und Magdeburg-Neustadt am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens.

In Minute 19 schoss Philipp Christian Kutz das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Bennet Meinecke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 6

1:1 im Duell zwischen TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – Minute 43

In der zweiten Halbzeit versuchten die Bördeländer durch Spieleraustausch nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Tom Claas Stüber ersetzte Gino Zöbisch und Maurice Ninschkewitz kam rein für Lorenz Boese. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Maurice Ninschkewitz den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Kleinmühlingen/Zens sicherte (48.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – Richter, Ostwald, Meinecke (74. Junge), Hamel, Hertel (82. Thorau), Günther, Zöbisch (46. T. C. Stüber), Boese (46. Ninschkewitz), T. N. Stüber, Kietzmann (64. Dörner)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Schneider – Simon, Aldinar, Schmidt, Kutz, Oeding, Alali Alhamad, Schulz, Iyamu (83. Dolke), Wegelin, Niemann

Tore: 0:1 Philipp Christian Kutz (19.), 1:1 Bennet Meinecke (43.), 2:1 Maurice Ninschkewitz (48.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Noah Elia Wohlang; Zuschauer: 44