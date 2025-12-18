Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gegenüber dem Magdeburger SV Börde machtlos und wurde mit 0:3 (0:3) vom Platz gefegt.

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens verliert auf dem heimischen Platz mit 0:3 gegen Magdeburger SV Börde

Kleinmühlingen/MTU. Vor 45 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 0:3 (0:3) gegen Magdeburg geschlagen geben müssen.

Benny Pascal Blümel (Magdeburger SV Börde) netzte 16 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Tom Claas Stüber baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (20.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Minute 20: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 0:2 im Hintertreffen

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach der Pause. Eine Minute nach Anstoß gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 auszubauen (90.+1). Die Bördeländer sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Magdeburger SV Börde

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Kröplin – T. C. Stüber (84. T. N. Stüber), Braunert, Hertel, Junge (46. Brösel), Ostwald, Pflug (46. Schmidt), Hamel (84. Ninschkewitz), Günther, Richter, Kietzmann (46. Jakobs)

Magdeburger SV Börde: König – Gallert, Köhler (46. Johne), Lange, Liedtke, Brussig, Blümel, Rebone (70. Schüßler), Rhode (90. Rebone), Schuster (46. Müller), Kreutzer

Tore: 0:1 Benny Pascal Blümel (16.), 0:2 Tom Claas Stüber (20.), 0:3 Mathias Rhode (45.+1); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lennox Pawlik; Zuschauer: 45