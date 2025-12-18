Kein Punktgewinn für NSG SSC/RW Weißenfels: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 3:4 (3:3) einen Misserfolg gegen den 1. FC Lok Stendal hinnehmen.

Gleich nach Anpfiff schoss Elias Wolff das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.). Die Stendaler legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Till Vinzelberg der Torschütze (13.).

NSG SSC/RW Weißenfels sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 13

Dann waren die zurückliegenden Weißenfelser dran: Henry Klose traf in Spielminute 19, gefolgt von Jaime Ian Kalkofen (27.). Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Stendaler den Ball in der 32. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. So leicht ließen sich die Stendaler nicht abhängen. Louis Lauck versenkte den Ball in der 45. Spielminute. Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 13

In der zweiten Halbzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Erik Roshchyn Cintra kam rein für Henry Klose. Auf der Gastseite sprangen Mohamed Sawaneh für Till Vinzelberg und Danylo Koshyk für Janek Völzke ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In der allerletzten Minute konnte Mohamed Sawaneh (Stendal) den Ball über die Linie bringen (90.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – 1. FC Lok Stendal

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Buttlar, Almutaleb, Kalkofen, Sturm, Schulze, Borkmann, Saedan, Klose (62. Roshchyn Cintra), Kuhles, Heerdegen

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lagemann, Wolff, Loock, Lauck, Handge, Amiti, Vinzelberg (69. Sawaneh), Völzke (82. Koshyk), Ziekau, Meinelt

Tore: 0:1 Elias Wolff (9.), 0:2 Till Vinzelberg (13.), 1:2 Henry Klose (19.), 2:2 Jaime Ian Kalkofen (27.), 3:2 Finn Handge (32.), 3:3 Louis Lauck (45.), 3:4 Mohamed Sawaneh (90.); Schiedsrichter: Kilian Kunert (Weißenfels); Assistenten: Silvio Schaller, Falk Theile; Zuschauer: 25