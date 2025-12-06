Fußball-Landesklasse 2: In der Partie am Samstag war der TSV Niederndodeleben gegenüber der TSG Grün-Weiß Möser I machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

TSV Niederndodeleben verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen TSG Grün-Weiß Möser I

Irxleben/MTU. Das Match zwischen Niederndodeleben und Möser ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Willi Küllmey das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 16.00 Uhr

Austragungsort: Irxleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 14

TSV Niederndodeleben gerät 0:2 ins Hintertreffen – 95. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der TSV Niederndodeleben steckte dreimal Gelb ein. Die TSG Grün-Weiß Möser I spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Jens Strübing.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Kevin Kloska, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (90.+5). Die Niederndodelebener sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – TSG Grün-Weiß Möser I

TSV Niederndodeleben: Willner – Schott, Gottschalk, Komorous (68. Bergmann), Dreiling, Müller (72. Farkas), Ahlemann, Lüddeckens, Bittner, Frank, Biermanski

TSG Grün-Weiß Möser I: Rudolf – Kloska, Nord (55. Eickhoff), Küllmey, Pilz, Moratschke (87. Fähse), Rick, Jentzsch, Thiele, Kloska, Rieche (68. Friedhoff)

Tore: 0:1 Willi Küllmey (33.), 0:2 Kevin Kloska (90.+5); Schiedsrichter: Christian Braun (Stendal); Assistenten: Ferdinand Aue, Mejd Mirza; Zuschauer: 104