Fußball-Landesklasse 2: Am Samstag war der TuS 1860 Magdeburg-Neustadt gegenüber dem SV 1889 Altenweddingen machtlos und wurde 0:2 (0:0) besiegt.

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für René Angerer. Der Trainer von Magdeburg-Neustadt musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Altenweddingen beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Altenweddingen. Neun Minuten vor Schluss schoss Jannes Krüger das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (81.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 24

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 90+2

In der Nachspielzeit nutzte der SV 1889 Altenweddingen noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Krüger (Altenweddingen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+2). Mit 2:0 verließen die Sülzetaler den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der SV 1889 Altenweddingen noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TuS 1860 Magdeburg-Neustadt – SV 1889 Altenweddingen

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schmidt, Mahner, M. Alali Alhamad, Schulz, Simon, Hildebrandt, Oeding (61. Rohde), Iyamu, Rasche, Reuper

SV 1889 Altenweddingen: Kosmehl – Thielecke (71. Krause), Selent, Nord, Sedlak, Schlieter, Harnau (78. Wendland), Schwarz (90. Hanft), Zywotek (90. Deike), Rein (71. Krüger), Richter

Tore: 0:1 Jannes Krüger (81.), 0:2 Jannes Krüger (90.+2); Schiedsrichter: Denis Funk (Wespen); Assistenten: Felix Boin, Nick Seydlitz; Zuschauer: 67