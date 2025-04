Magdeburg - Siegen oder vorzeitig in den Urlaub fliegen? Die Handballer des SC Magdeburg haben die Sommerplanungen am Donnerstagabend in eigener Hand. Wenn die Grün-Roten im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Veszprem HC gewinnen, dann verlängert sich die Saison um eine Woche. Nach dem Saisonfinale am 8. Juni in der Handball-Bundesliga würde dann ja noch am 14./15. Juni das Final Four der Königsklasse in Köln auf dem Programm stehen.

