Fußball-Landesklasse 3: An diesem Samstag hat die Germania Wernigerode auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den Blankenburger FV unterlag das Team von Christopher Seil mit 0:4 (0:0).

Wernigerode/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Seil. Der Trainer von Wernigerode musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:0)-Niederlage gegen Blankenburg beobachten.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Simon Müller für Blankenburg traf und eine Minute nach Anpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Blankenburger legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Julian Yannik Matthes der Torschütze (56.).

56. Minute: Germania Wernigerode mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 60: Blankenburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Tom Kupke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Daniel Thiel wurde für Alexander Mock eingesetzt und Clayton Stechhahn für Marc-Benjamin Müller. Auf der Gastseite räumten Marc Henry Huch für Louis Lepetit und Mohamed Alhndi für Mohamed Zahr Alhndi den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Louis Lepetit (Blankenburg) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 4:0 verließen die Blankenburger den Platz als Sieger. Die Wernigeroder sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Germania Wernigerode – Blankenburger FV

Germania Wernigerode: Gasch – Müller (80. Stechhahn), Krokowski, Hahne (55. Blume), S. Seil, Wagner (55. C. Seil), A. Seil, Deunert, Kugenbuch, Mittag, Mock (61. Thiel)

Blankenburger FV: Effler – Kuhbach, Reinhardt (78. Pluskat), Paul, Huch (68. Lepetit), Krause (38. Kupke), Schröder, Müller, Matthes (60. Schnabel), Alhndi (73. Alhndi), Schwarzenberg

Tore: 0:1 Simon Müller (46.), 0:2 Julian Yannik Matthes (56.), 0:3 Tom Kupke (60.), 0:4 Louis Lepetit (90.); Zuschauer: 85