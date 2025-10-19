Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 glückte dem Rossauer SV ein 3:2 (2:2)-Triumph über den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossau/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Gianni Schmahl das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Brettiner konterten schon wenige Minuten später. Diesmal war Moritz Noack der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (29.).

29. Minute Rossauer SV gleichauf mit TSV Brettin/Roßdorf I – 1:1

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Die Partie blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Rossauer Mannschaft den Sieg zu verschaffen (75.). Der Rossauer SV sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Wilhelm (87. Schmitz), Baik, Ziems, Wallmann, Nowack, Hannemann (46. Grimm), Elling, Brünicke, Noack (90. Kalkofen), Rieger

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Müller, Lindemann (61. Zander), Feuerherdt (70. Matthäus), Papke (76. Rähse), Kniesche, Feuerherdt, Tepper, Dauter (79. Gronwald), Schmahl, Lindemann

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178