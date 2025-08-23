Eine herbe Schlappe erlitt der SV Einheit Bernburg an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den 1. FSV Nienburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 3 vor 135 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

In Minute 16 schoss Denis Neumeister das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Philipp Finze (21.) erzielt wurde.

SV Einheit Bernburg sieht sich 0:2 im Rückstand – 21. Minute

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der 1.FSV Nienburg kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 77: Nienburg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Andreas Knop ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

Bereits zwei Spielminuten später konnte Knop (Nienburg) den Ball erneut über die Linie bringen (79.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Einheit Bernburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bernburger sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – 1. FSV Nienburg

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (86. Y. J. Krug), M. Krug, Schaaf, Fischer, Homri (66. Salehzada), Ehrich (77. Zavatta), Lorenz (55. Kohl), Walcer (46. Kupka), Krüger, Haiduk

1. FSV Nienburg: Held – Zenker, Günther, Baer (67. Kober), Neumeister, Finze (75. Totzke), Knop, Lehmann, Lietz (57. Dobrin), Schmidt (75. Reichel), Hensel (90. Brauer)

Tore: 0:1 Denis Neumeister (16.), 0:2 Philipp Finze (21.), 0:3 Andreas Knop (77.), 0:4 Andreas Knop (79.); Schiedsrichter: Dirk Reider (Wegeleben); Assistenten: Steven Wedde, Fabrice Franz; Zuschauer: 135