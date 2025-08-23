Die ZLG Atzendorf/Förderstedt hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den FC Einheit Wernigerode II mit 1:3 (0:1).

Staßfurt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Stefan Rock. Der Trainer von Atzendorf/Förderstedt musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Martin Jung, als Malik Ibrahim für Wernigerode traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 38 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Bastian Böhme den Ball ins Netz (52.).

ZLG Atzendorf/Förderstedt hinkt 0:2 hinterher – Minute 52

Es sah nicht gut aus für Atzendorf/Förderstedt. Aber dann musste der FC Einheit Wernigerode II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Martin Machacek nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Wernigerode II noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Julian Schmidt (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 verließen die Wernigeroder den Platz als Sieger. Die Staßfurter sind auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: ZLG Atzendorf/Förderstedt – FC Einheit Wernigerode II

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Zaunbrecher – Machacek, Camsky, Bock, Maier, Hoppmann, Pfau (86. Ulze), Sitte (89. Früchtel), Tolle (74. Wolter), Hengstmann, Smetana (74. Jesse)

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Müller, Pandyal (71. Vollmer), Schmidt, Schmidt (90. Niehoff), Böhme (53. Foltis), Blecker, Ibrahim, Kodatis (65. Herbst), Peszt, Clemens (53. Reitmann)

Tore: 0:1 Malik Ibrahim (38.), 0:2 Bastian Böhme (52.), 1:2 Martin Machacek (80.), 1:3 Julian Schmidt (90.+3); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Nils Lehmann, Maximilian Port; Zuschauer: 45