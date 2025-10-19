Am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der 1. FSV Nienburg vor 101 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den SV Plötzkau 1921 freuen.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger schlugen die Gäste aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg baut Vorsprung auf 2:0 aus – 82. Minute

In den letzten Minuten versuchten die Nienburger durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Dusan Dobrin kam rein für Tim Ebeling. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur kurz darauf gelang es Dusan Dobrin, den Ball ins Netz zu befördern (82.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FSV Nienburg hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Neumeister, Kümmel, Baer (62. Schmidt), Hensel, Finze, Dauch (76. Kober), Lehmann, Ebeling (81. Dobrin), Schmilorz, Zenker

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Döltz, Hesse, Mäkel, Bartel, Beck, Fechtner, Van Linthout, Gruschetzki, Böber (75. Fischer), Gebbert (76. Goldbach)

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101