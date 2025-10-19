Kein Punktgewinn für SV 1890 Westerhausen: Im eigenen Stadion musste das Team am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 2:3 (0:1) einen Misserfolg gegen den Haldensleber SC hinnehmen.

Thale/MTU. Der SV 1890 Westerhausen und der Haldensleber SC haben sich am Sonntag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:1).

Die Westerhausener Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 19 von Hannes Lehmann ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Haldenslebern eine unerwartete Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Haldensleber noch einen drauf: In Minute 66 wurde das zweite Tor durch Lenny Joshua Boege erzielt.

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Joao Victor Gomes Paranagua/Westerhausen (72.), gefolgt von Marius Wille (Haldensleber SC) in Minute 79. Spielstand 3:1 für den Haldensleber SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Justin Masur, den Ball ins Netz zu befördern (88.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Gegner vom Haldensleber SC beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV 1890 Westerhausen rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – Haldensleber SC

SV 1890 Westerhausen: Rühr – H. Lehmann (82. Assis Da Silva Parreira), Demirovic (46. Gönülcan), Ribeiro De Oliveira, M. Lehmann, Gomes Paranagua, Brahmann (46. Kale), Masaka, Miranda Conceicao, Masur, Dantas Caldas

Haldensleber SC: Switala – Hüttl, Boege, Grabenberg (71. Wille), Hartmann, Bögelsack (46. Al Samour), Thieke (82. Hevekerl), Krüger (53. Ebel), Mäde, Hebekerl (40. Sengewald), Schunaew

Tore: 0:1 Hannes Lehmann (19.), 0:2 Lenny Joshua Boege (66.), 1:2 Joao Victor Gomes Paranagua (72.), 1:3 Marius Wille (79.), 2:3 Justin Masur (88.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Alrik Luther, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 145