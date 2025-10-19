Der 1. FSV Nienburg erzielte am 7. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 101 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Plötzkau 1921.

Nienburg/MTU. Die 101 Besucher der Exte Arena am Steinbruch haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Nienburger besiegten die Gäste aus Plötzkau mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Jonas Pohl (Dingelstedt) zwei Gelbe Karten an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Nienburger (19., 28., 31.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Eddie Kümmel (1.FSV Nienburg) netzte dann spät in Spielminute 80 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

1. FSV Nienburg führt nach 82 Minuten 2:0

Die Nienburger wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Dusan Dobrin wurde für Tim Ebeling eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur zwei Spielminuten darauf konnte Dusan Dobrin (Nienburg) den Ball über die Linie bringen (82.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 91 handelte sich der 1. FSV Nienburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Nienburger haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – SV Plötzkau 1921

1. FSV Nienburg: Held – Schmilorz, Hensel, Dauch (76. Kober), Lehmann, Finze, Baer (62. Schmidt), Zenker, Kümmel, Neumeister, Ebeling (81. Dobrin)

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Fechtner, Mäkel, Hesse, Gruschetzki, Bartel, Van Linthout, Böber (75. Fischer), Gebbert (76. Goldbach), Beck, Döltz

Tore: 1:0 Eddie Kümmel (80.), 2:0 Dusan Dobrin (82.); Schiedsrichter: Jonas Pohl (Dingelstedt); Assistenten: Christian Bartholomäus, Florian Mummert; Zuschauer: 101