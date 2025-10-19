Der Rossauer SV errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 1 einen 3:2 (2:2)-Erfolg gegen den TSV Brettin/Roßdorf I.

Rossauer SV sichert sich engen Triumph gegen TSV Brettin/Roßdorf I mit 3:2

Rossau/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der Rossauer SV und der TSV Brettin/Roßdorf I am Sonntag 3:2 (2:2) getrennt.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Gianni Schmahl das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor via Strafstoß erzielt wurde durch Moritz Noack (29.).

Tor Nummer drei schoss Tim Ole Nowack für Rossau (32.). Es blieb spannend. Jeremy Feuerherdt (Brettin/Roßdorf) traf in Minute 37. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rossau

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 8

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Stefan Wallmann, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Rossauer zu entscheiden (75.). Der Rossauer SV sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Rossauer SV – TSV Brettin/Roßdorf I

Rossauer SV: Benecke – Noack (90. Kalkofen), Hannemann (46. Grimm), Baik, Brünicke, Wilhelm (87. Schmitz), Nowack, Wallmann, Elling, Rieger, Ziems

TSV Brettin/Roßdorf I: Temme – Feuerherdt, Papke (76. Rähse), Feuerherdt (70. Matthäus), Tepper, Schmahl, Kniesche, Lindemann, Dauter (79. Gronwald), Müller, Lindemann (61. Zander)

Tore: 0:1 Gianni Schmahl (25.), 1:1 Moritz Noack (29.), 2:1 Tim Ole Nowack (32.), 2:2 Jeremy Feuerherdt (37.), 3:2 Stefan Wallmann (75.); Schiedsrichter: Tobias Petzke (Stendal); Assistenten: Marc Jensen, Marko Roßnick; Zuschauer: 178