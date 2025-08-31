Ein 2:2 (2:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und Blankenburger FV am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3.

Ilsenburg/MTU. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und der Blankenburger FV haben sich am Sonntag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

Marinus Hartmut Udo Hotopp (FSV Grün-Weiß Ilsenburg II) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Ilsenburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 43 wurde das zweite Tor durch Theo Palka erzielt.

43. Minute: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II führt mit zwei Toren

Zweite Halbzeit: Blankenburg lag 2:0 zurück. In Minute 49 jedoch wendete sich das Blatt: Luca Schnabel startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Das rettende Tor für den Blankenburger FV fiel 21 Minuten nach der Pause, als Simon Müller den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Blankenburger Team errang (66.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Blankenburger FV beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben sowie einer Roten Karte (91.). Die Ilsenburger sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – Blankenburger FV

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Hotopp (70. Urban), Hinze (70. Watanabe), Hanns, Donner, Habel (73. Reuss), Palka, Berndt (73. Sielaff), Gödeke, Bollmann, Jungermann

Blankenburger FV: Effler – Lepetit (46. Klebe), Schinke (46. Schnabel), Müller, Krause, Matthes, Kuhbach, Heindorf (87. König), Schröder (90. Pluskat), Kupke, Reinhardt

Tore: 1:0 Marinus Hartmut Udo Hotopp (1.), 2:0 Theo Palka (43.), 2:1 Luca Schnabel (49.), 2:2 Simon Müller (66.); Zuschauer: 205