Klar unterlegen zeigte sich der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II in der Partie gegen den SV Eintracht Osterwieck letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:3).

Ilsenburg/MTU. Vor 127 Zuschauern hat sich das Team von Jörg Treziak mit 0:5 (0:3) gegen Osterwieck geschlagen geben müssen.

Die Ilsenburger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur zwei Minuten nach Spielstart von Nick Urban ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Osterwieckern eine unerwartete Führung ein (2.). Die Osterwiecker legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Diefert der Torschütze (10.).

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II liegt 0:2 zurück – 10. Minute

Der Siegeszug der Osterwiecker brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Sven Hahmann im gegnerischen Tor. Kevin Hildach traf in Minute 44 und Lukas Klein in Minute 59. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

25 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Hildach (Osterwieck) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 5:0 gingen die Osterwiecker als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – SV Eintracht Osterwieck

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze (56. Waldmann), Hanns, Hotopp, Urban, Klaus, Reuss (86. Sielaff), Donner, Berndt, Kuthe (74. Kiefer Morobel), Abel

SV Eintracht Osterwieck: Proft – Steinke, Dzial, Krumpach, Gens, Hildach, Kessler (65. Bormann), Badstübner (65. Schmidt), Diefert (65. Badstübner), Klein, Meyer

Tore: 0:1 Nick Urban (2.), 0:2 Robin Diefert (10.), 0:3 Kevin Hildach (44.), 0:4 Lukas Klein (59.), 0:5 Kevin Hildach (70.); Schiedsrichter: Sven Wiederhold (Bernburg); Assistenten: Finn Kreisel, Frank Hoffmann; Zuschauer: 127