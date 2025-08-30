Eine Niederlage für den 1. FSV Nienburg besiegelte den 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen die Germania Wernigerode mit 1:2 (0:2).

Nienburg/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Ronny Schütze. Der Trainer von Nienburg musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Wernigerode beobachten.

Mischa Hahne traf für den Germania Wernigerode in Spielminute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Wernigeroder waren aber noch nicht fertig: In Minute 32 wurde ein weiteres Tor durch Anton Mittag erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Nienburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Drei Minuten nach Anpfiff gelang es Andreas Knop, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Nienburgern noch ein Tor zu verschaffen (48.). Der 1. FSV Nienburg rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: 1. FSV Nienburg – Germania Wernigerode

1. FSV Nienburg: Held – Günther, Baer (46. Dobrin), Lehmann, Finze (75. Schmilorz), Knop, Brauer (46. Kümmel), Hensel, Zenker, Neumeister, Lietz (88. Reichel)

Germania Wernigerode: Gasch – Seil, Hahne (60. Stechhahn), Krokowski, Seil, Hahne (64. Wagner), Blume, Thiel, Müller, Mittag (60. Koch), Mock

Tore: 0:1 Mischa Hahne (13.), 0:2 Anton Mittag (32.), 1:2 Andreas Knop (48.); Schiedsrichter: David Siegel (Magdeburg); Assistenten: Christian Schulze, Frank-Detlef Stietzel; Zuschauer: 35