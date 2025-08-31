Neben dem überragenden Werfer Omar Ingi Magnusson (15 Tore) waren die Defensivleistung und die Coolness des SC Magdeburg wichtige Faktoren zum Bundesliga-Auftaktsieg beim TBV Lemgo. Ein Sieg, dessen Art und Weise die Grün-Roten zum großen Titelfavoriten macht.

Die SCM-Abwehr um Torwart Sergey Hernandez war beim Sieg in Lemgo ein wichtiger Schlüssel zum Sieg. Hier wird Lukas Hutecek von Elvar Örn Josson und Felix Claar (r.) gestoppt.

Lemgo/Magdeburg - Den Handballern des TBV Lemgo machte es die massive Abwehr des SCM ziemlich schwer, mal eine entsprechende Lücke zu finden. Als die Mannschaft aber nach dem 33:29-Sieg komplett abfahrbereit im Bus saß und zwei Kids noch einen Fotowunsch hatten, durften die dann sogar ins grün-rote Innere und sich noch ihre Erinnerungen knipsen lassen. Und wenn der SCM so auftrumpft wie beim Saisonstart, könnten die am 7. Juni nächsten Jahres nach dem letzten Spieltag besonders wertvoll sein. Motto: Hier-begann-der-Titelgewinn! Ein Magdeburger Sieg im Lipperland ist natürlich alles andere als eine Überraschung. Auch die 4-Tore-Plus sind nicht ungewöhnlich. Aber die Art und Weise, wie der SCM die ersten zwei Punkte eingefahren hat, war absolut beeindruckend. Hier drei wichtige Gründe: