Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 glückte dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II ein 1:0 (1:0)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode II.

Ilsenburg/MTU. Auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben 125 Zuschauer am Sonntag das Match zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II rutschte dennoch auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Gödeke, Hanns, Palka, Bollmann, J. Donner, Reuss (75. Watanabe), Berndt, Hotopp (85. Hinze), Abel, Papner (70. Urban)

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Ibrahim, Niehoff (90. Reitmann), Dannhauer, Schmidt, Herbst (65. Kodatis), Beddigs, Foltis, Böhme, Blecker, Clemens (78. Riemann)

Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125