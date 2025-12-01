Der SV 1890 Westerhausen hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:2 (0:1).

Thale/MTU. Vor 61 Zuschauern hat sich das Team von Yves Katte mit 0:2 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen geschlagen geben müssen.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Martin Ludwig das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück – 91. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Viacheslav Potapenko den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (90.+1). Damit war der Triumph der Bitterfeld-Wolfener entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Pavlish, Masur, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Miranda Conceicao, M. Lehmann, H. Lehmann, Gomes Paranagua (60. Winter), Stridde, Masaka, Rojas Peredes (46. Brahmann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Ehrhardt, Galushyn (46. Bark), Radke, Potapenko, Bauer (81. Sumka), Hadaschik (69. Mertes), Hoffmann, Litzenberg, Günther, Ludwig (69. Gründling)

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61