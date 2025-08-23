Ergebnis 1. Spieltag Enger Erfolg: VfB Germania Halberstadt II gewinnt 2:1 gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
Die VfB Germania Halberstadt II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.
Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 54 Besuchern des Friedensstadions Pl.4 geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.
Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (36.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: Landesklasse 3
- Spieltag: 1
2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt II – Minute 36
Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Ilsenburg erlangte (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz vier.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
VfB Germania Halberstadt II: König – Al-Ali (90. Edler), Eckert, Wiedenbein, Genschmar, Theile (56. Bergmann), Lippoldt (33. Zahn), Conrad, Tunsch, Platz, Dannhauer
FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze, Jungermann (76. Kolbe), Hanns, Himburg (87. Kurtz), Reuss, Donner, Gödeke, Kunzel, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Sielaff
Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54