Die VfB Germania Halberstadt II errang am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 54 Besuchern des Friedensstadions Pl.4 geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Ilsenburg mit 2:1 (2:0) knapp überlegen.

Leon-Joel Platz traf für den VfB Germania Halberstadt II in Minute 21 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jano Conrad den Ball ins Netz (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 1

2:0 Vorsprung für VfB Germania Halberstadt II – Minute 36

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Marcel Reuss den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Ilsenburg erlangte (75.). Die VfB Germania Halberstadt II rutschte dennoch auf Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

VfB Germania Halberstadt II: König – Al-Ali (90. Edler), Eckert, Wiedenbein, Genschmar, Theile (56. Bergmann), Lippoldt (33. Zahn), Conrad, Tunsch, Platz, Dannhauer

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Hinze, Jungermann (76. Kolbe), Hanns, Himburg (87. Kurtz), Reuss, Donner, Gödeke, Kunzel, Watanabe (84. Kiefer Morobel), Sielaff

Tore: 1:0 Leon-Joel Platz (21.), 2:0 Jano Conrad (36.), 2:1 Marcel Reuss (75.); Schiedsrichter: Nikodem Karsznia (Gatersleben); Assistenten: Axel Koch, Maik Binnebößel; Zuschauer: 54