Der FC Einheit Wernigerode II errang am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 63 Zuschauern einen klaren 4:1 (1:0)-Sieg gegen den Blankenburger FV.

Wernigerode/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Mannsberg-Stadion eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Wernigeroder gewannen souverän mit 4:1 (1:0) gegen die Gäste aus Blankenburg.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 25 Minuten schoss Steven Raeck das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das Gegentor konnten die Blankenburger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Max Schröder den Ball ins Netz.

FC Einheit Wernigerode II Kopf an Kopf mit Blankenburger FV – 1:1 in Minute 62

Christoph Beddigs traf für Wernigerode in Minute 65 und Lucas Pillich in Minute 67. Spielstand 3:1 für den FC Einheit Wernigerode II.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

Unmittelbar darauf gelang es Lukas Radomski, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu festigen (68.). In Spielminute 71 handelte sich der Blankenburger FV noch eine Gelbe Karte ein. Die Wernigeroder haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Blankenburger FV

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Pillich (87. Kläfker), Niehoff (66. Reitmann), Böhme (60. Beddigs), Radomski (78. Bogumil), Clemens, R. Schmidt, J. Schmidt, Blecker, Herbst, Raeck

Blankenburger FV: Effler – Müller, Kuhbach, Schröder, König (64. Schnabel), Alhndi (83. Pluskat), Alhndi, Krause, Paul (87. Schinke), Kupke, Huch (80. Lepetit)

Tore: 1:0 Steven Raeck (25.), 1:1 Max Schröder (62.), 2:1 Christoph Beddigs (65.), 3:1 Lucas Pillich (67.), 4:1 Lukas Radomski (68.); Zuschauer: 63