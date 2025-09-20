Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 251 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen die Germania Wernigerode freuen.

Wernigerode/MTU. Die 251 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Spieler des FC Einheit Wernigerode II schlugen die Gäste mit 2:0 (1:0) souverän.

Es waren bereits 24 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Rouven Blecker für Wernigerode traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 4

Minute 67: FC Einheit Wernigerode II mit 2:0 Vorsprung

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Pause, als Julian Schmidt den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (67.). Damit war der Triumph des FC Einheit Wernigerode II gesichert. Der FC Einheit Wernigerode II sicherte sich somit Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – Germania Wernigerode

FC Einheit Wernigerode II: Sparwasser – Böhme, J. Schmidt (85. Clemens), R. Schmidt, Beddigs, Blecker, Müller, Ibrahim (90. Reitmann), Niehoff (64. Kodatis), Peszt (76. Kläfker), Herbst (52. Foltis)

Germania Wernigerode: Gasch – Müller, Thiel (41. Wagner), Hahne, Seil, Blume (79. Stechhahn), Mittag, Krokowski, Kugenbuch (67. Koch), Hahne (67. Asemerom), Seil

Tore: 1:0 Rouven Blecker (24.), 2:0 Julian Schmidt (67.); Schiedsrichter: Christopher Bethke (Burg); Assistenten: Christian Schütze, Tobias Schläger; Zuschauer: 251