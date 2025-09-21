Dem Nienburg gelang es am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II, den SV Einheit Bernburg mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 62 Zuschauer waren live dabei.

Staßfurt/MTU. Nienburg – Bernburg: Nachdem der Nienburg an diesem Sonntag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (1:1).

Tyler Kumbu traf für den SV Einheit Bernburg e.V. in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Dean Haisch den Ball ins Netz.

Nienburg Kopf an Kopf mit SV Einheit Bernburg – 1:1 in Minute 42

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In Minute 78 fiel der finale Treffer der Partie. 33 Minuten nach Anpfiff gelang es Joey Ziebell, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 zu erweitern (78.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Stöhr, Schielke (46. Hellwig), Ziebell, Brett, Lorenz, Rosenberger (72. Borchert), Haisch

SV Einheit Bernburg: Malz – Kumbu (34. Desivojevic), Kommritz, Kühne (46. Kersten), Kohl, Krug, Schaaf, Lampe (46. Köhler), Münzer, Rothmann, Lorenz (45. Fleck)

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62