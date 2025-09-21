Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II errangen Marian Pohle Hindermann und sein Team SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode gegen den SV Plötzkau 1921 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 6:2 (2:1) wider.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (2:1).

Moritz Reik Mahring traf für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode in Minute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Doch die Plötzkauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 28 wurde das Gegentor durch Leon Fischer erzielt.

Unentschieden. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Plötzkau legte nochmal vor. Fischer versenkte den Ball in Spielminute 80 ein weiteres Mal. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jackisch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:2 erweiterte (88.). Damit war der Sieg der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder entschieden.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Gabriel, Meyer, Elsner, Pathak, Fischer (46. Beyer), Ziesing, Mahring, Beti, Rosplesch, Hartrampf (46. Jackisch)

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Fütz, Popp, Landgraf (63. Häckert), Fricke, Meißner, Fromme, Küstermann, Gelbke, Fischer, Weise

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28