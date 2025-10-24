Dem FC Einheit Wernigerode II gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, den 1. FSV Nienburg mit 3:1 (0:0) zu besiegen. 130 Zuschauer waren live dabei.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Moritz Benjamin Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (52.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zum wiederholten Male intervenieren. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Lukas Radomski den Ball ins Netz (64.).

FC Einheit Wernigerode II führt mit 2:0 – 64. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Böhme, Peszt (80. Niehoff), Beddigs (85. Clemens), Müller, Vollmer (65. Foltis), Blecker, Kläfker (60. Kodatis), Radomski (88. Bogumil), R. Schmidt, J. Schmidt

1. FSV Nienburg: Held – Dauch (42. Dobrin), Hensel, Ebeling, Kober, Brauer, Schmilorz, Finze, Schmidt, Baer (60. Knop), Kümmel

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130