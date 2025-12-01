Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Einheit Wernigerode II fuhr der FSV Grün-Weiß Ilsenburg II am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 ein.

Ilsenburg/MTU. Auf der Sportanlage Am Eichholz - Platz 2 haben 125 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem FSV Grün-Weiß Ilsenburg II und dem FC Einheit Wernigerode II verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Steffen Look (Barleben) eine Gelbe Karte an die Ilsenburger (19.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Jörg Treziak vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Vincent Papner den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Die Ilsenburger sind dennoch auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Grün-Weiß Ilsenburg II – FC Einheit Wernigerode II

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Robra – Reuss (75. Watanabe), Gödeke, J. Donner, Hotopp (85. Hinze), Bollmann, Papner (70. Urban), Hanns, Berndt, Palka, Abel

FC Einheit Wernigerode II: Danielack – Dannhauer, Herbst (65. Kodatis), Böhme, Blecker, Niehoff (90. Reitmann), Beddigs, Ibrahim, Schmidt, Clemens (78. Riemann), Foltis

Tore: 1:0 Vincent Papner (41.); Schiedsrichter: Steffen Look (Barleben); Assistenten: Nils Lehmann, Marcel Friebe; Zuschauer: 125