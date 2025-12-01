Der VfB Germania Halberstadt gelang es am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den FSV Budissa Bautzen mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 255 Zuschauer waren live dabei.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 255 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Pascal Hackethal (VfB Germania Halberstadt) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 59, als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB Germania Halberstadt führt in Minute 86 mit 2:0

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die VfB Germania Halberstadt musste einmal Gelb hinnehmen. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Joel-Pascal Klaschka (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Halberstädter als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heinrich, Stobbe, Kuffner Sandri (81. Boateng), Rust, Hackethal, Ertmer (90. Hujdurovic), Grzega, Kühnhardt (46. Klaschka), Huber, Zeidler

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Gerhardi (83. Böhme), Rohlik (90. Jurk), Rohlik (83. Cellarius), Schröder, Hennig, Hentsch, Noack, Kloß (76. Hanisch), Orosz (76. Noack)

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255