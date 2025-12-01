Der SV 1890 Westerhausen hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga-Partie gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 0:2 (0:1).

Thale/MTU. Vor 61 Zuschauern hat sich das Team von Yves Katte mit 0:2 (0:1) gegen Bitterfeld-Wolfen eine Niederlage eingestehen müssen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Martin Ludwig das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV 1890 Westerhausen sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 90+1

Am Ende des Duells sollte es dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Viacheslav Potapenko den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (90.+1). Damit war der Erfolg der Bitterfeld-Wolfener gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Miranda Conceicao, Stridde, Masaka, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), H. Lehmann, Gomes Paranagua (60. Winter), M. Lehmann, Pavlish, Rojas Peredes (46. Brahmann), Masur

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Hoffmann, Bauer (81. Sumka), Radke, Günther, Galushyn (46. Bark), Ludwig (69. Gründling), Hadaschik (69. Mertes), Potapenko, Litzenberg, Ehrhardt

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61