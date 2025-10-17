Fußball-Landesklasse 3: An diesem Freitag hat die VfB Germania Halberstadt 2 auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt unterlag das Team von Denis Becker mit 2:6 (1:2).

Halberstadt/MTU. Nach einem fesselnden Spiel haben sich die VfB Germania Halberstadt 2 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt am Freitag 2:6 (1:2) getrennt.

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das Gegentor durch Niko Menge (14.) erzielt wurde.

1:1 Ausgleich im Spiel VfB Germania Halberstadt 2 gegen SC Germ.1993 Kroppenstedt – Minute 14

1:1. Die Kroppenstedter revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Zeidler traf in der 70. Minute. Gefährlich wurde es für die Kroppenstedter nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:5. Christian Conrad traf in der 80. Spielminute. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Minute konnte Hoffmann (Kroppenstedt) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+4). Mit 6:2 verließen die Kroppenstedter den Platz als Sieger. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Conrad, Dannhauer, Simon (67. Allner), Theile, Lippoldt, Eckert, Zeidler, Wenig, Menge (67. Tunsch), Genschmar

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Burger (61. Stein), Böttger, Liehr (83. Scheunert), Helbig, Tobisch (90. Mohr), Sommermeyer, Hoffmann, Gruhle (90. Franke), Seibert, Conrad

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85