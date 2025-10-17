Der SV Seegrehna errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 100 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Friedersdorf.

Wittenberg/MTU. Die 100 Besucher Sportstätte Gebrüder Grabsch haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Wittenberger besiegten die Gäste aus Friedersdorf mit 3:1 (2:1) souverän.

Christoph Thauer traf für den SV Seegrehna in Minute 11 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Wittenberger legten in der 27. Minute nach. Diesmal war Martin Jäckel der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

SV Seegrehna liegt in Minute 27 2:0 vorn

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der SV Seegrehna auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Hannes Janssen nicht abwehren – 2:1. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der SV Friedersdorf musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Seegrehna hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcus Furchner.

Das finale Tor der Partie fiel 13 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hendrik Kruse den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (58.). Damit war der Sieg der Wittenberger entschieden. Die Gegner vom SV Friedersdorf beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SV Seegrehna hat sich somit Platz 13 gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SV Friedersdorf

SV Seegrehna: Scherbaum – Geißler, Kruse, Ruprecht, Trenkel (59. Hesse), Jäckel, Thauer, Gäbelt, Griedel, Weise (87. Raiskup), Stark

SV Friedersdorf: Fleischer – Mieth, Fischer (58. Kauna), Walter, Jefkay, Seiring, Janssen, Kökel (86. Krasnokutskyi), Stolzenhain (58. Plomitzer), Siverchuk, Rohde (55. Hartmann)

Tore: 1:0 Christoph Thauer (11.), 2:0 Martin Jäckel (27.), 2:1 Hannes Janssen (45.), 3:1 Hendrik Kruse (58.); Schiedsrichter: Lennox Jäger (Halle); Assistenten: Clemens Bartlau, Lutz Marschhausen; Zuschauer: 100